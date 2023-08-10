В перестрелке между членами "Хезболлах" и христианскими активистами погибли двое ливанцев

В Кахали воинские подкрепления взяли под контроль улицы и перекрестки

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженный инцидент между членами шиитской милиции "Хезболлах" и христианскими активистами из числа сторонников оппозиционной партии "Ливанские силы" (ЛС) произошел в среду в Кахали в Горном Ливане.

Как сообщил представитель муниципальной полиции, на въезде в город перевернулся грузовик, который принадлежал "Хезболлах" и перевозил боеприпасы. Когда местные жители попытались в нему приблизиться, шиитский охранник открыл по ним огонь. В результате погиб от смертельного ранения один ливанец.

Вышедшие на улицы активисты ЛС попытались захватить грузовик, однако в события вмешался армейский патруль. Прибывшие воинские подкрепления взяли под контроль улицы и перекрестки в Кахали, вспыхнувшая перестрелка прекращена.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати поддержал решительные действия армии и потребовал оперативно провести расследование. Он призвал жителей "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации". В свою очередь пресс-служба "Хезболлах" сообщила, что военнослужащие не позволили сторонникам ЛС захватить грузовик.

Повышенные меры безопасности приняты ливанскими властями в Бейруте на стыке христианских и шиитских кварталов Айн-Руммана и Шиях. В октябре 2021 года в ходе межконфессиональных столкновений в этом районе погибли 7 человек и свыше 30 получили ранения.