Лидер мятежников Нигера встретился с новым премьер-министром страны

Переговоры прошли в президентском дворце в Ниамее

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Лидер мятежников Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился в среду с новым премьер-министром страны Али Ламином Зейном, назначенным Национальным советом спасения родины (НССР) - центральным органом власти после переворота.

Встреча состоялась в президентском дворце в Ниамее, сообщает национальное телевидение республики.

НССР, председателем которого является Тчиани, назначил 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Зейна премьер-министром 7 августа.

До назначения на этот пост Зейн работал представителем Африканского банка развития (АБР) в Нджамене (Чад). Ранее занимал должность представителя АБР в Кот-д'Ивуаре и Габоне. С 2003 по 2010 год Зейн возглавлял министерство финансов страны.