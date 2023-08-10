Байден назвал ложной информацию о его участии в бизнесе сына

Ранее Девон Арчер, выступая в Конгрессе, утверждал, что американский лидер неоднократно вел переговоры вместе с сыном и его деловыми партнерами

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что представленные американскими законодателями показания относительно его участия в бизнесе сына не соответствуют действительности. Слова американского лидера привел в среду пресс-пул Белого дома.

Как следует из его сообщения, журналист телеканала Fox News попросил Байдена прокомментировать выступление в Конгрессе США Девона Арчера. Он ранее являлся деловым партнером Хантера Байдена - сына действующего американского лидера. По словам республиканцев, Арчер уведомил законодателей, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, неоднократно участвовал по громкой связи в разговорах его сына с деловыми партнерами.

"Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос", - ответил президент США на вопрос журналиста. "Потому что это неправда", - добавил Байден в ответ на просьбу пояснить, почему вопрос показался ему таким.