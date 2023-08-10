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Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР

По его словам, это необходимо в связи со сложившейся на Корейском полуострове "серьезной военно-политической ситуацией"

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился повысить готовность армии к войне с учетом тяжелой военно-политической ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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"Центральный военный комитет (ЦВК) ТПК созвал расширенное заседание, чтобы обсудить важнейшие вопросы по дальнейшей последовательной подготовке армии к войне в ответ на сложившуюся на Корейском полуострове серьезную военно-политическую ситуацию. Товарищ Ким Чен Ын глубоко обобщил и проанализировал текущее положение дел на Корейском полуострове, выступил с программной заключительной речью о дальнейшем наступательном ускорении подготовки армии к войне", - отмечается в сообщении.

Лидер КНДР подчеркнул необходимость "увеличения мощных ударных средств, предназначенных для сдерживания войны, а также наращивания усилий по оперативному размещению таких средств в боевом порядке во всех частях".

Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что весь военно-промышленный комплекс страны должен "динамично продвигать работу по массовому производству всех видов вооружений с учетом оперативных запросов модернизирующейся армии". 

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КНДРКим Чен Ын
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