В КНДР назначили нового начальника Генштаба Корейской народной армии

Пост занял вице-маршал Ли Ён Гиль

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Вице-маршал Ли Ён Гиль назначен новым начальником Генштаба Корейской народной армии (КНА) вместо занимавшего этот пост Пак Су Ира. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи.

"На заседании генерал армии Пак Су Ир освобожден от должности начальника Генштаба. Вице-маршал Ли Ён Гиль назначен новым начальником Генштаба. Также обсуждены организационные вопросы по освобождению и переводу на другие должности, а также о новых назначениях командиров главных инстанций", - отмечается в сообщении.

Причины проведения кадровых изменений не уточняются. Пак Су Ир занял пост начальника Генштаба КНА в январе этого года в ходе перестановок в руководстве Вооруженных сил КНДР по итогам VI пленума ЦК ТПК.