Дипломатические и консульские службы Мали на территории Франции приостановили выдачу виз

Такие меры приняли в ответ на подобные действия Парижа

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Мали приняли решение приостановить выдачу виз в дипломатических и консульских службах африканской республики на территории Франции в качестве ответной меры на подобный шаг Парижа. Об этом говорится в сообщении малийского МИД, размещенном в ночь на четверг в соцсети X (ранее Twitter).

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества с удивлением узнало из прессы, что Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции отнесло Мали к красной зоне на основании высокой региональной напряженности. Вслед за этим службы посольства Франции в Бамако приостановили выдачу виз, закрыли визовый центр и кол-центр Capago (компания, уполномоченная французским правительством обрабатывать заявления на получение визы - прим. ТАСС)", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Мали.

"В порядке взаимности министерство приостанавливает до дальнейшего уведомления выдачу виз дипломатическими и консульскими службами Мали во Франции", - указали в МИД африканской страны.

По информации портала MaliActu, 9 августа власти Франции приостановили выдачу виз на территории Мали до дальнейшего уведомления. Причиной такого шага стало занесение Парижем Мали в так называемую категорию "красной зоны" из-за высокой региональной напряженности.

Франция приостановила выдачу на территории Мали всех типов виз, включая краткосрочные, долгосрочные и рабочие, отмечает MaliActu.

По той же причине французские власти решили приостановить выдачу виз до дальнейшего уведомления на территории Буркина-Фасо, пишет сайт LeFaso.