МИД Венесуэлы опроверг информацию о подготовке терактов в стране колумбийскими повстанцами

В ведомстве сообщили, что в связи обвинениями Генпрокуратуры Колумбии будет проведено всестороннее расследование

КАРАКАС, 10 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Венесуэлы распространило в среду заявление с осуждением информации Генпрокуратуры Колумбии об использовании колумбийской повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) венесуэльской территории для подготовки террористических акций.

"Боливарианская Республика Венесуэла выражает глубокую озабоченность в связи со скандальной информацией, распространяемой сегодня отдельными кругами, которые пытаются подорвать мирный процесс в Республике Колумбия. В связи с распространяемыми в Колумбии сомнительными слухами с целью обвинений в использовании территории нашей страны для дестабилизации и подготовки террористических акций принято решение о начале всестороннего, транспарентного расследования, которое установит правду", - говорится в заявлении МИД. В документе категорически опровергается возможность использования территории Венесуэлы "для реализации неправдоподобных планов".

Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что получила информацию от трех источников, включая военную разведку, о встрече в июле 2023 года пяти командиров АНО в Венесуэле и подготовке на территории этой страны террористических акций с участием снайперов, в том числе покушения на генерального прокурора Франсиско Барбосу.

Руководство АНО опровергло информацию Генпрокуратуры. "Информация, переданная прокурором Барбосой, является ложной. С ее помощью он пытается саботировать диалог между правительством и АНО", - сообщили представители группировки в соцсетях.

В ноябре 2022 года правительство Колумбии объявило о начале диалога с повстанцами АНО. 9 июня на Кубе завершился третий раунд переговоров, по итогам которого стороны договорились о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года до 29 января 2024 года.