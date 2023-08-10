В КНДР обсудили план создания усиленных фронтовых оперативных групп

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи "проработал меры по улучшению потенциала фронтовых частей по ведению операций"

СЕУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Центральный военный комитет (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына обсудил план создания усиленных фронтовых оперативных групп, а также подготовку к параду по случаю годовщины основания народной республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На заседании ЦВК рассмотрены проект формирования укрепленных фронтовых оперативных групп, способных сдержать и уничтожить противника благодаря полному военно-стратегическому, тактическому превосходству и преимуществу в вооруженных силах в случае чрезвычайной ситуации, а также их оперативные задачи", - информирует ЦТАК. Также были "проработаны меры по улучшению потенциала фронтовых частей по ведению операций".

Заседание ЦВК ТПК прошло 9 августа. Его участники обсудили подготовку к параду ополчения по случаю 75-й годовщины основания народной республики 9 сентября.

Кроме того, руководитель народной республики Ким Чен Ын распорядился повысить готовность армии к войне на фоне тяжелой военно-политической ситуации на Корейском полуострове и "динамично продвигать работу по массовому производству всех видов вооружений с учетом оперативных запросов модернизирующейся армии".