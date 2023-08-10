Хакеры Anonymous атакуют японские сайты из-за планов по сбросу воды с АЭС

Как сообщает агентство Kyodo, значительного ущерба и утечки данных не зафиксировано

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Хакеры из международной группировки Anonymous второй месяц атакуют сайты японских структур и организаций, связанных с атомной энергетикой, на фоне готовящегося сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что атаки начались еще в июле 2023 года и значительно активизировались после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад с оценкой плана по сбросу воды. DDoS-атакам подвергается, в частности, сайт японского атомного регулятора. Отмечается, что в целом японская сторона справляется с атаками Anonymous, какого-либо реального ущерба или утечки данных зафиксировано не было.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Китая, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова, России, США и Франции.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года в Токио приняли решение слить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.