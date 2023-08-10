Глава МИД Южной Кореи обсудил с госсекретарем США подготовку к трехстороннему саммиту

По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, Пак Чин и Энтони Блинкен отметили, что мероприятие должно стать "исторической вехой" в сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио

СЕУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном подготовку к трехстороннему саммиту с участием Японии в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде. Об этом проинформировало южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Министр и госсекретарь согласились, что предстоящий 18 августа саммит Республики Корея, США и Японии в Кэмп-Дэвиде станет исторической вехой в сотрудничестве трех стран", - говорится в сообщении южнокорейских дипломатов.

Пак Чин 9 августа находился с визитом в Эфиопии. В телефонном разговоре с Блинкеном он выразил надежду, что трехсторонняя встреча на высшем уровне позволит укрепить взаимодействие в сфере безопасности при реагировании на "ракетно-ядерную угрозу" со стороны КНДР, расширит кооперацию в области экономической безопасности, передовых технологий, при решении других актуальных региональных и мировых проблем.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился повысить готовность армии к войне на фоне тяжелой ситуации на Корейском полуострове и "динамично продвигать работу по массовому производству всех видов вооружений с учетом оперативных запросов модернизирующейся армии".