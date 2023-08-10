Трамп заявил, что примет решение по участию в дебатах на следующей неделе

Экс-президент США отметил, что возможно хотел бы поучаствовать, так как это ему нравится

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об участии в дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии на следующей неделе.

"Я собираюсь принять решение на этот счет. Я не полностью исключил участие. Во многом я бы хотел это сделать, потому что мне в общем это нравится. Но мы все скажем на следующей неделе", - заявил он в интервью телеканалу Newsmax.

"Я знаю, многие говорят - у него кишка тонка. Но я участвовал во встрече с избирателями на CNN, куда дальше", - добавил Трамп.

Первые дебаты претендентов на пост президента США на выборах 2024 года от Республиканской партии состоятся 23 августа. Трамп и так значительно опережает всех своих конкурентов-сопартийцев, поэтому стимулов участвовать в дебатах у него нет.

Поддержка кандидату от республиканцев

Трамп заявил, что не готов заранее обещать поддержку любому кандидату в президенты США, который будет выдвинут Республиканской партией по итогам праймериз.

"Почему я должен подписывать такое обязательство? Есть люди, которых я совсем не поддерживаю", - сказал он.

"Есть два или три человека, которых я бы не поддержал в качестве кандидата на пост президента. Так что в этом проблема", - добавил он.

Республиканская партия настаивает, чтобы выдвигающиеся от нее претенденты на пост президента США подписали обязательство поддержать того кандидата, который получит большинство голосов в ходе праймериз.

Согласно социологическим опросам Трамп лидирует с большим отрывом среди претендентов на пост президента США от республиканцев. Однако окончательно кандидатура на пост президента будет выдвинута партией по итогам серии праймериз в первой половине 2024 года, когда начнется рассмотрение по существу уголовных дел против Трампа, и партийного съезда. Трамп ранее сталкивался с критикой со стороны республиканцев, которые обвиняли его в отходе от традиционных ценностей партии.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Помимо Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.