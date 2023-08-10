ОАГ потребовала усилить безопасность кандидатов в президенты Эквадора

В Организации американских государств призвали власти этой страны оказать необходимую поддержку, чтобы гарантировать неприкосновенность участников избирательного процесса

ГАВАНА, 10 августа. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) призвала усилить охрану кандидатов в президенты Эквадора после убийства одного из них, заявив, что преступление подрывает демократические институты в республике.

"Мы решительно осуждаем этот акт насилия, который не только наносит ущерб отдельным лицам, но и подрывает [демократические] институты и угрожает демократическому процессу, - говорится в заявлении на сайте организации. - Мы призываем соответствующие органы провести тщательное и всестороннее расследование. Мы также призываем всех кандидатов усилить меры безопасности и призываем власти оказать необходимую поддержку, чтобы гарантировать неприкосновенность участников избирательного процесса. Безопасность кандидатов имеет основополагающее значение для поддержания доверия к демократической системе".

В ОАГ отметили, что 10 августа в Эквадор прибудут члены миссии по наблюдению за выборами с целью "сохранения безопасной и демократической среды во время избирательного процесса".

Неизвестные убили 9 августа кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. Как сообщила газета El Universo, Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько. Есть информация о как минимум семи пострадавших. Полиция уже задержала двух человек по подозрению в убийстве.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место.