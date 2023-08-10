Генсек ООН выразил обеспокоенность состоянием здоровья отстраненного президента Нигера

Антониу Гутерриш также потребовал освободить задержанных членов правительства Мохамеда Базума

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен состоянием здоровья и безопасностью отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума после появления сообщений о том, что он лишен воды, еды и лекарств. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении офиса генсека.

"В связи с сообщениями о том, что президент Нигера Базум и его семья живут без электричества, воды, еды и лекарств генеральный секретарь заявляет, что очень обеспокоен поступающими сообщениями о вызывающих сожаление условиях проживания президента Базума и его семьи, которые продолжают оставаться под стражей. Генеральный секретарь вновь выражает обеспокоенность по поводу здоровья и безопасности президента и его семьи и снова призывает к его немедленному и безусловному освобождению и восстановлению на посту главы государства", - отмечается в заявлении.

Гутерриш выразил тревогу в связи с информацией о задержании нескольких членов правительства Базума и призвал к их скорейшему освобождению без каких-либо условий.

Ранее представители политического объединения "Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа", которое было правящим в стране до государственного переворота, заявили, что Базум и члены его семьи "содержатся в бесчеловечных условиях". Электричество при этом в Нигере отсутствует не только у Базума, но и у значительной части населения страны, поскольку соседняя Нигерия, являющаяся основным поставщиком энергии, ввела санкции. Из-за этого в Ниамее также частично не работает водопровод.