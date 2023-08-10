МИД КНР потребовал от США прекратить политизировать научное и экономическое сотрудничество

В ведомстве отметили, что Вашингтон ущемляет интересы развития Пекина

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайские власти требуют от Соединенных Штатов прекратить политизировать торгово-экономические отношения и научно-техническое сотрудничество с КНР. Об этом сообщил МИД Китая.

"Китайская сторона настаивает, чтобы США <...> прекратили политизировать торгово-экономические и научно-технические вопросы, перестали их использовать в качестве инструмента воздействия или оружия, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в связи с подписанием американским президентом Джо Байденом указа об ужесточении ограничений в отношении инвестиций Соединенных Штатов в высокотехнологичные отрасли КНР. - Вашингтон должен немедленно отказаться от данного решения, отменить рестрикции на капиталовложения в нашу страну".

Как уточнило министерство, тем самым США ущемляют интересы развития Китая. "Это откровенная экономическая угроза, притеснение в области науки и технологий", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что подобная политика Белого дома "противоречит процессу глобализации и нацелена на декитаизацию". "Китай будет внимательно следить за ситуацией и решительно защищать свои интересы", - подытожил МИД КНР.

Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая. В частности, это касается разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.