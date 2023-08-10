Кандидаты в президенты Эквадора сообщили о приостановке кампаний после убийства соперника

Кандидат от коалиции "Давайте действовать" Отто Соннехольснер призвал "отодвинуть на второй план предвыборную деятельность"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Четыре кандидата в президенты Эквадора объявили в среду о приостановке избирательных кампаний в связи с убийством их соперника Фернандо Вильявисенсио.

"Я призываю каждого отодвинуть на второй план предвыборную деятельность и на время приостановить кампанию, чтобы вместе сесть и обсудить будущее страны и вместе принять решения", - сказал кандидат от коалиции "Давайте действовать" Отто Соннехольснер в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

Свои предвыборные кампании также приостановили Ян Топик, выдвигающийся от альянса "За страну без страха", Яку Перес, представляющий коалицию "Конечно, это возможно", и Боливар Армихос, баллотирующийся от движения "Друг". Как сообщила газета El Tel grafo, фаворит гонки Луиса Гонсалес из движения "Гражданская революция" досрочно завершила свою предвыборную встречу, узнав об убийстве Вильявисенсио.

Кандидат в президенты был убит после предвыборного мероприятия, которое прошло вечером 9 августа в столице Эквадора. В опросах он занимал четвертое-пятое место по уровню популярности.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Глава государства Гильермо Лассо созвал их с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.