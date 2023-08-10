Кабмин Японии не комментирует утверждения о согласовании слов экс-премьера о Тайване

Депутат правящей Либерально-демократической партии Кэйсукэ Судзуки ранее отметил, что слова Таро Асо о том, что Токио, Вашингтон и остров должны быть готовы применить силы сдерживания для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, стали "результатом согласования, в том числе и с правительством" Японии

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Японии в курсе утверждений о том, что высказывания бывшего премьер-министра Японии Таро Асо об острове Тайвань были якобы напрямую согласованы с японским кабмином, но не комментирует соответствующие утверждения. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции заместителя генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

"Мы в курсе подобных сообщений, однако хотели бы воздержаться от комментариев действий депутатов и политических партий", - отметил он.

Ранее сопровождавший Асо в поездке на Тайвань депутат правящей Либерально-демократической партии Японии Кэйсукэ Судзуки в эфире программы на японском телевидении отметил, что слова Таро Асо о том, что Токио, Вашингтон и остров должны быть готовы применить силы сдерживания для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, стали "результатом согласования, в том числе и с правительством" Японии.

На этой неделе экс-премьер Японии Таро Асо посетил Тайвань, где встретился с главой администрации Цай Инвэнь, заместителем руководителя администрации острова Лай Циндэ, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У (китайское имя - У Чжаосе) и другими чиновниками высокого ранга. Экс-премьер стал самым высокопоставленным представителем политического истеблишмента своей страны, посетившим Тайвань с 1972 года, когда Япония разорвала с ним дипломатические отношения.

Высказывания Асо и сама его поездка на Тайвань вызвали острую реакцию Пекина - китайские власти сделали представление японскому правительству, подчеркнув, что слова экс-премьера Японии поощряют милитаризацию региона.

Напряженность в Тайваньском проливе обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывало несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.