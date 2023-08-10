Премьер Австралии в октябре посетит США и встретится с Байденом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Энтони Альбанезе и американский президент "обсудят наращивание сотрудничества по важнейшим для обеих стран вопросам с целью обеспечения того, чтобы альянс был хорошо подготовлен к реагированию на постоянно меняющиеся региональные и глобальные вызовы"

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в октябре посетит США, он обсудит с американским лидером Джо Байденом наращивание двустороннего сотрудничества и реагирование на "региональные и глобальные вызовы". Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, распространенном в среду.

Как следует из документа, Альбанезе прибудет в США "с официальным визитом". 25 октября состоится рабочий обед с участием президента и премьера. В заявлении говорится, что визит подчеркнет совместную приверженность двух стран "поддержке открытого, стабильного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона".

По словам Жан-Пьер, Байден и Альбанезе "обсудят наращивание сотрудничества по важнейшим для обеих стран вопросам с целью обеспечения того, чтобы альянс был хорошо подготовлен к реагированию на постоянно меняющиеся региональные и глобальные вызовы".