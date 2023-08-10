Эрдоган сменил большинство губернаторов в Турции

Причины кадровых перестановок не называются

СТАМБУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Губернаторы 57 провинций Турции из 81 сменены по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующий указ главы республики опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Причины перестановок, которые не затронули Анкару и Стамбул, не называются. Оппозиционные СМИ обращают внимание, что решение было принято после состоявшихся на этой неделе заседаний правительства и Совета национальной безопасности Турции.

2 августа по указу Эрдогана были сменены главы управлений безопасности 52 турецких провинций. Власти тогда также не прокомментировали причины замены большинства глав полицейских управлений.