Как отметила журналист Изобель Кошив в статье, опубликованной на портале Open Democracy, у инструкторов нет опыта ведения боевых действий против российской армии

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Западные инструкторы не могут эффективно подготовить украинских солдат для ведения боевых действий против российской армии из-за отсутствия у них необходимого опыта. Такое мнение выразила журналист Изобель Кошив в статье, опубликованной на портале Open Democracy.

"Украинские солдаты оказываются неподготовленными к реалиям конфликта <...> из-за несоответствия между натовской и внутренней боевой подготовкой", - считает обозреватель. Она также отметила, что члены 41 фронтовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с ней раскритиковали подготовку западными инструкторами, которые "не понимают, с каким врагом мы воюем".

По их словам, в ходе обучения инструкторы НАТО слишком большое внимание уделяют примерам из операций на Ближнем Востоке, где цель военных альянсов заключалась в зачистке помещений и выявлении боевиков среди мирного населения. Для военнослужащих ВСУ это "не имеет особого значения", отмечают солдаты.

"Я не хочу ничего сказать против наших партнеров, но они не совсем понимают нашу ситуацию и то, как мы воюем, поэтому основное обучение и комплексная подготовка происходят здесь [на Украине]", - заявил журналисту сержант украинской армии с позывным "Голландец". Он также добавил, что "в большинстве своем [западные инструкторы] вели бои <...> в городских условиях, мы же большую часть времени находимся на ровной местности".

Как ранее информировала газета The Observer, медленные темпы украинского контрнаступления обусловлены тем, что Запад допустил ошибки при подготовке военнослужащих ВСУ. По словам эксперта лондонского Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности Джека Уотлинга, западные инструкторы долгое время медлили с началом обучения украинских военных взаимодействию на поле боя в составе нескольких родов войск, делая ставку на занятия с каждым конкретным подразделением отдельно.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.