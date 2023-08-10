В Эквадоре объявили чрезвычайное положение после убийства кандидата в президенты

Также подписан указ о трехдневном национальном трауре

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране в связи с убийством кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио.

"Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней. Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны, свободные и демократические выборы", - заявил президент в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube. Кроме того, Лассо подписал указ о трехдневном национальном трауре.

Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия, которое прошло в среду вечером в столице Эквадора. Еще как минимум девять человек были ранены. Как сообщила генпрокуратура, один из подозреваемых в нападении был смертельно ранен в ходе перестрелки.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место по уровню популярности.

Глава государства Гильермо Лассо в мае этого года назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.