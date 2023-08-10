10 августа, 06:30

Новый посол России в Азербайджане вручил Алиеву верительные грамоты

О назначении Михаила Евдокимова послом РФ в республике стало известно 14 июня

БАКУ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла России в республике Михаила Евдокимова. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"10 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в нашей стране Михаила Евдокимова", - говорится в сообщении на сайте главы республики.

18 июля Евдокимова принял министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В ходе встречи с ним новый глава российской дипмиссии отметил, что за время работы в Баку приложит все усилия для дальнейшего развития традиционных дружественных отношений между двумя странами.

О назначении Евдокимова послом РФ в Азербайджане стало известно 14 июня. На этой должности он сменил Михаила Бочарникова, который работал в Баку с 2018 года. Евдокимов родился в 1959 году. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 2011 года занимал должность директора первого департамента стран СНГ МИД РФ, отвечающего за вопросы многостороннего сотрудничества на пространстве объединения. 

Теги:
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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