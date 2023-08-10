Сроки выборов в Эквадоре не изменятся после убийства кандидата в президенты

Президент страны Гильермо Лассо ранее объявил чрезвычайное положение в связи с убийством политика

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы в Эквадоре пройдут в установленные сроки, несмотря на убийство кандидата на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио.

"Дата [президентских и парламентских] выборов в Эквадоре останется прежней - 20 августа <...>, как и сроки других мероприятий, утвержденных ранее парламентом", - заявила глава избирательного совета республики Диана Атамаинт в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube.

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране в связи с убийством политика.

Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия, которое прошло 9 августа вечером в столице Эквадора. Еще девять человек были ранены. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых в нападении был смертельно ранен в ходе перестрелки.

Лассо в мае этого года назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был завершиться в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.