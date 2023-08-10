Источник сообщил, что Турция может предложить РФ ускорить начало поставок муки в Африку

По словам собеседника агентства, турецкая сторона может предложить реализовать в приоритетном порядке инициативу переработки у себя российского зерна для его отправки в африканские государства

АНКАРА, 10 августа. /ТАСС/. Турция рассчитывает на возобновление черноморской зерновой инициативы по итогам планируемых переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Если позиция Москвы по зерновой сделке ко времени встречи останется неизменной, турецкая сторона может предложить реализовать в приоритетном порядке инициативу переработки у себя российского зерна для его отправки в африканские государства, сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

"Одним из основных вопросов на планируемых переговорах Эрдогана и Путина будет возобновление зерновой сделки. Турция рассчитывает на возвращение в нее России, проводит соответствующие переговоры с ней, с другими участниками стамбульских договоренностей и западными столицами в надежде на успех. Если это не получится, в Анкаре, скорее всего, предложат реализовать в приоритетном порядке инициативу переработки в Турции российского зерна в муку для ее последующих поставок бедным странам Африки, о чем ранее говорили Эрдоган и Путин", - сказал собеседник агентства.

Выступая 8 августа на встрече с турецкими послами, Эрдоган отметил, что Анкара продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, выразив надежду, что достичь прогресса в этом вопросе удастся на переговорах с российским коллегой. Президент Турции также заявил, что реанимация черноморской инициативы в значительной степени зависит от выполнения странами Запада своих обязательств в рамках сделки.

Ранее Эрдоган сообщил о планируемом визите Путина в Турцию в конце августа. Дата поездки, по его словам, будет согласована по дипломатическим каналам. По утверждению местных СМИ, визит ожидается с 28 по 31 августа.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Выступая на форуме Россия - Африка, Путин заявил, что Москва шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий на пути поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из положений не было выполнено.