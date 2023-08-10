В Швеции заявили, что после сожжений Корана страна стала главной целью террора исламистов

Угрозы в этой области стали более явными, отметил глава подразделения по борьбе с терроризмом Национального оперативного отдела полиции Магнус Шёберг

СТОКГОЛЬМ, 10 августа. /ТАСС/. Швеция, Дания и Нидерланды стали приоритетной целью исламистских террористов после акций с сожжением Корана. Угрозы в этой области стали более явными, заявил в интервью агентству ТТ глава подразделения по борьбе с терроризмом Национального оперативного отдела полиции Магнус Шёберг.

"У нас есть сообщения и коммюнике от большинства террористических групп, которые в настоящее время упоминают Швецию вместе с Данией и Нидерландами в заявлениях. Это делает угрозу более ощутимой", - отметил он.

В октябре 2010 года шведская полиция безопасности СЕПО повысила уровень террористической угрозы со второго до третьего, повышенного. "Третий уровень угрозы означает, что мы много работали над повышением наших возможностей, которые были слишком низкими в 2010 году, чтобы сегодня иметь возможности, в которых можно быть уверенными", - продолжил Шёберг.

На вопрос, насколько хорошо подготовлена шведская полиция к растущей террористической угрозе, он ответил: "Мы знаем, что нам нужно делать, и у нас есть значительно лучшие возможности сделать это сегодня, чем раньше. Но никто из нас не может гарантировать, что нападения не будет".

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика и второй организатор Салван Наджем пинали священную книгу, но не сожгли ее, а 31 июля у здания парламента вновь подожгли страницы Корана. 3 августа на пляже озера Мэларен в пригороде Стокгольма прошла разрешенная столичной полицией акция, организатор которой также сожгла Коран, сообщив, что этой демонстрацией хотела бы показать, что "религия также является политикой". Представители праворадикальной группы "Датские патриоты" ранее сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака.