Армия Израиля сообщила о перестрелке в ходе контртеррористической операции в Наблусе

За ночь на Западном берегу задержано трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перестрелке с вооруженным подозреваемым в Наблусе в ходе операции по задержанию подозреваемых в причастности к террористической деятельности на Западном берегу реки Иордан.

"Ночью во время контртеррористической операции в городе Наблусе подозреваемый открыл огонь по солдатам, которые ответили выстрелами боевыми патронами. Были выявлены попадания", - сообщила армейская пресс-служба.

По данным военных, в ряде палестинских деревень и поселков на Западном берегу ночные контртеррористические рейды сопровождались столкновениями местных жителей с военными, в ходе которых "подозреваемые бросали камни" в солдат, а силовики отвечали применением спецсредств по подавлению беспорядков. За ночь на Западном берегу всего было задержано трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности, о ранениях с израильской стороны информации не поступало, добавили в пресс-службе.

Израильские силовики 10 апреля 2022 года начали проводить регулярные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах Израиля.