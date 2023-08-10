Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты, патрулируя границу с Белоруссией

Согласно заявлению Генерального командования ВС Польши, ведутся интенсивные поиски взрывателя с использованием специализированного оборудования

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Польские военные потеряли взрыватель от ракеты во время вертолетного патрулирования границы с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Генерального командования Вооруженных сил Польши.

"Во вторник после завершения боевых вылетов при осмотре одного из вертолетов, осуществлявших патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет", - отмечается в тексте. "Полет выполнялся вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами", - заверили военные.

Как указало командование, ведутся интенсивные поиски взрывателя с использованием специализированного оборудования. "В связи с тем, что поиск устройства пока не дал никаких результатов, уведомляем, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет угрозы", - добавили военные.

Они попросили население в случае обнаружения взрывателя запомнить место и сообщить об этом в ближайшую воинскую часть или полицию.

"Отметим, что такие ситуации случаются во время военных операций, например в Афганистане, где после выполнения боевых вылетов фиксировались случаи пропажи техники", - напомнило командование.