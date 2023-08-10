СМИ: КНР завершила установку части первого в мире коммерческого модульного реактора

По информации CGTN, речь идет о "Линлун-1"

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китай закончил установку основной части первого в мире коммерческого малого модульного реактора "Линлун-1" (Linglong One, также известен как ACP100). Об этом сообщил телеканал CGTN.

Блок включает сосуд под давлением, парогенератор, насосное оборудование. Модульная структура "является наиболее заметной особенностью Линлун-1 и не только упрощает [его] строительство, но и обеспечивает более высокий уровень безопасности". Телеканал указывает, что небольшие размеры реактора облегчают его транспортировку и эксплуатацию. Развитие подобных технологий позволит "превратить Хайнань в "остров чистой энергии" и достичь экологических целей страны, "поспособствует глобальному развитию ядерной энергетики".

Строительство первого, демонстрационного реактора этой серии началось на АЭС "Чанцзян" в южной китайской провинции Хайнань 13 июля 2021 года. Согласно плану, оно должно завершиться к 2026 году. Реактор способен генерировать около 1 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что достаточно для снабжения 526 тыс. домохозяйств. Он может использоваться для теплоснабжения, охлаждения, производства пара для промышленных предприятий, при опреснении воды, а также в проектах по добыче высоковязкой нефти. В мире разрабатывается в общей сложности 70 типов коммерческих малых модульных реакторов.

"Линлун-1" - это водо-водяной реактор под давлением, его мощность составляет 125 МВт. Он был разработан компанией CNNC на основе реактора "Хуалун-1" (ACP1000). "Линлун-1" одобрен Международным агентством по атомной энергии в 2016 году и стал первым подобным малым модульным реактором в мире.

Такие реакторы дешевле обычных, а их строительство требует значительно меньше времени. Меньшие габариты позволяют доставить их в готовом виде в отдаленные и труднодоступные районы и относительно быстро начать их эксплуатацию. Кроме того, они могут использоваться на плавучих АЭС.