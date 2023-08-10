Еврокомиссар Бретон ушел от ответа на вопрос о намерении возглавить Еврокомиссию

Издание Politico ранее сообщило, что он рассчитывает сменить Урсулу фон дер Ляйен на этом посту в 2024 году, когда истечет первый срок ее полномочий

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который, в частности, отвечает за реализацию плана милитаризации экономики и поставок снарядов Украине, ушел от ответа на вопрос о появившейся в СМИ информации о его намерении сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК) в 2024 году.

"Я ознакомился с этой небольшой заметкой [газеты] Politico, речь идет, так сказать, о летней информации. <...> Но это так не работает [в Еврокомиссии]. Примите эту информацию такой, какая она есть, с учетом того, что сейчас середина лета. Что касается меня, то, как вы уже поняли, я борюсь за европейский суверенитет, за стратегическую самостоятельность Европы, я буду это делать до последнего дня моего пребывания на посту еврокомиссара", - отметил он в эфире радиостанции RTL.

2 августа европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщило, что Бретон намерен сменить фон дер Ляйен на посту главы ЕК в 2024 году, когда истечет первый срок ее полномочий. По данным газеты, еврокомиссар, "сосредоточивший в своих руках огромную власть", делает все возможное, чтобы его назначение выглядело неизбежным. По оценке Politico, для этого Бретону потребуется поддержка всех европейских лидеров и Европарламента.