Белоруссия заявила о принятии адекватных мер на фоне милитаризации Польши и стран Балтии

По словам госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, пока Минск ведет битву за урожай, западные соседи стремятся к другим баталиям

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Белоруссия предпринимает адекватные шаги в свете мероприятий по милитаризации Польши и государств Балтии. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Все наши прогнозы в отношении деятельности блока НАТО и его отдельных членов полностью подтвердились. Разумеется, мы не сидим сложа руки, а принимаем адекватные меры реагирования", - цитирует Вольфовича агентство БелТА. Он подчеркнул, что пока Белоруссия ведет битву за урожай, западные соседи стремятся к другим баталиям.

"Вы сами видите, с каким рвением наши соседи стремятся воплотить в жизнь установки, закрепленные в решениях недавнего саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе, - сказал госсекретарь Совбеза. - Причем делают это даже с опережением графиков, дабы угодить своим заокеанским кураторам". По его словам, под надуманными предлогами угрозы с востока "наращиваются мероприятия по милитаризации Польши и стран Балтии". "Варшава выразила готовность принять на своей территории американские тактические ядерные боеголовки. Закупаются современные виды вооружений", - отметил Вольфович.

"Мы действительно детально изучаем опыт проведения СВО в Украине. Отрабатываем тактику ведения современного боя совместно с инструкторами ЧВК "Вагнер". И этого не скрываем. Все делается исключительно в оборонительных целях", - подчеркнул он. Как уточнил госсекретарь Совбеза, это касается и размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.