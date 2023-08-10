В ФРГ заявили, что поставки Киеву ракет Taurus подтолкнут страну к прямому конфликту с РФ

Депутат Бундестага Севим Дагделен назвала наивной уверенность представителей правительственной коалиции в том, что "Украина сможет себя контролировать и не наносить этим оружием удары по целям в России"

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Поставки ракет Taurus могут привести к эскалации и подтолкнуть Германию к прямому конфликту с Россией. Такое мнение выразила депутат Бундестага (парламента ФРГ) от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен.

"Передача Украине немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 км, которые могут поражать российские города далеко за пределами [украинской] границы, привела бы к дальнейшей опасной эскалации и ощутимо подтолкнула бы Германию к прямой войне с Россией", - утверждает политик в заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Депутат назвала "просто-напросто наивной" уверенность представителей правительственной коалиции в том, что "Украина сможет себя контролировать и не наносить этим оружием удары по целям в России". "В конце концов, Украина уже наносит удары по российской территории, о чем свидетельствуют недавние атаки беспилотников на Москву", - подчеркнула Дагделен.

По мнению политика, поставки Taurus только укрепят украинское руководство в решимости следовать "опасной цели не допустить проведения мирных переговоров до полного отвоевания Крыма, поставленной президентом [Украины Владимиром] Зеленским". В данном контексте она призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца "ни в коем случае не поддаваться давлению со стороны Украины и представителей собственной [партии]". По ее словам, Германия должна наконец отказаться от попыток бойкотировать достижение дипломатического решения по украинскому вопросу и "добиваться без условий прекращения огня и мира на основе компромисса сторон".

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что Зеленский обсуждал вопрос их передачи с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить".

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.