Глава МВД Британии призвала выследить всех зачинщиков беспорядков в Лондоне

В TikTok ранее стали распространяться видеоролики, призывающие молодежь принять участие в организованном массовом ограблении бутиков на Оксфорд-стрит

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман призвала привлечь к ответственности всех зачинщиков беспорядков в центре Лондона. Об этом она написала в соцсети X (ранее Twitter), комментируя задержания и разгон толпы, проведенный во вторник столичной полицией.

"Мы не можем допустить, чтобы тот тип беззакония, который можно увидеть в некоторых американских городах, вернулся на улицы Великобритании, - сообщила министр. - Виновные должны быть выслежены и посажены в тюрьму. Я не ожидаю меньшего от столичной полиции и запросила полный доклад об инциденте".

Как отметил телеканал Sky News, ранее в социальной сети TikTok стали распространяться видеоролики, призывающие молодежь принять участие в организованном массовом ограблении бутиков на Оксфорд-стрит в среду. На фоне этих спекуляций и в связи с увеличением числа людей на торговой улице, лондонская полиция развернула 9 августа дополнительное число полицейских в центре города, несколько магазинов на время закрыли свои двери.

По информации Скотленд-Ярда, всего полиция остановила 34 человек, вынеся им предписание покинуть улицу. Из них семеро были задержаны за различные правонарушения - от отказа подчиниться требованиям правоохранителей до нападения на полицейских и нарушения общественного порядка. Еще два человека были задержаны в графстве Эссекс по подозрению в подстрекательстве к совершению грабежей.