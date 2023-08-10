Верховный суд Белоруссии ликвидировал две политические партии

Перерегистрацию не прошли Республиканская партия и Социал-демократическая партия Народного согласия

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии ликвидировал Республиканскую партию и Социал-демократическую партию Народного согласия. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Верховный суд Республики Беларусь ликвидировал Республиканскую партию, зарегистрированную министерством юстиции 25 мая 1994 года и перерегистрированную 30 сентября 1999 года, и Социал-демократическую партию Народного согласия, зарегистрированную решением министерства юстиции от 21 мая 1997 года", - говорится в сообщение.

В суде уточнили, что решение о ликвидации Республиканской партии принято 8 августа, Социал-демократической партии Народного согласия - 9 августа.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с законом, Минюст в течение шести месяцев после вступления его в силу должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда Белоруссии.

Верховный суд ранее ликвидировал партию "Белорусская партия "Зеленые". По этой же причине "Белорусская социал-демократическая Грамада" прекратила сущестование. В настоящее время в перечне Минюста числится 10 политических партий, в начале года их было 15.