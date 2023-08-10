Bloomberg: в резиденции свергнутого президента Нигера неделю нет электричества и воды

По информации агентства, водоснабжение и электричество отключили на прошлой неделе, а поставки свежих продуктов прекратились спустя неделю после задержания Мохамеда Базума

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Отстраненный от власти военными президент Нигера Мохамед Базум находится в резиденции, где уже неделю нет электричества и водоснабжения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, мятежники "лишают Базума еды, воды и электричества". Как отмечает агентство, водоснабжение и электричество отключили на прошлой неделе, а поставки свежих продуктов прекратились спустя неделю после его задержания.

Ранее телеканал CNN информировал, что Базум утверждает, что содержится в плохих условиях и лишен "всякого человеческого контакта". С 4 августа он находится в изоляции и не встречался с какими-либо посетителями. По словам Базума, он питается рисом и макаронами.

По заявлениям мятежников, Базум пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию.