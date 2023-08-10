В Литве назвали военную реформу промежуточным звеном на пути к всеобщему призыву

Ее план предусматривает увеличение с 3,8 тыс. до 5 тыс. числа лиц, подлежащих ежегодному призыву на срочную службу в вооруженных силах страны

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Инициированная Минобороны Литвы реформа срочной военной службы является промежуточным звеном в переходе к всеобщему призыву. Об этом в эфире радиостанции Ziniu Radijas заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"В определенном смысле эта реформа является промежуточным этапом, так как мы должны двигаться к всеобщему призыву", - сказала она.

Оборонное ведомство 8 августа зарегистрировало в секретариате Сейма (однопалатный парламент) несколько поправок к закону о военной службе. Они будут рассматриваться на осенней сессии парламента. План реформы предусматривает увеличение с 3,8 тыс. до 5 тыс. числа лиц, подлежащих ежегодному призыву на срочную службу в вооруженных силах, и сокращение срока службы по призыву с девяти до шести месяцев.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, возобновила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Теперь политики предлагают сделать его всеобщим. Сейчас призываются лишь те, кого определяет компьютерная программа типа лотереи.

По оценке Минобороны Литвы, всеобщий призыв, которому подлежат все мужчины призывного возраста, дополнительно обойдется казне в €110 млн в год. Если на срочную службу будут призывать и женщин, расходы составят €290 млн.