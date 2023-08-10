Религиозный лидер Нигерии призвал Байдена оставить Нигер в покое

Илайджа Айоделе назвал возможное нападение США на страну "сатанинским и террористическим актом"

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Один из религиозных лидеров Нигерии глава евангелической церкви Илайджа Айоделе призвал президента США Джо Байдена оставить в покое Нигер под страхом Божьей кары.

"Если США нападет на Республику Нигер, - цитирует Айоделе нигерийская газета Daily Post, - это будет сатанинский и террористический акт. Это будет означать, что Джо Байден хочет навлечь на себя гнев Господень. Дайте Нигеру возможность самому определить свое будущее, вот каково послание Господа Соединенным Штатам. <...> США дорого заплатят в случае вторжения".

Многие религиозные деятели и политики Нигерии уверены, что Запад во главе с Францией и США пытается развязать тотальную войну в Западной Африке, добиваясь военного вторжения соседей в Нигер. В частности, один из руководителей правящей в Нигерии партии Конгресс всех прогрессивных сил Адаму Гарба заявил: "Запад во главе с Францией и США пытаются вовлечь ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) в тотальную войну в регионе. К этому может привести любое военное вторжение в Нигер".

На днях и.о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась в Ниамее с военными Нигера, отстранившими от власти президента Нигера Мохамеда Базума и предупредила, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов.

По оценке французской радиостанции RFI, визит Нуланд оказался безрезультатным и не способствовал урегулированию кризиса. Как отмечает RFI, визит оказался "безрезультатным", поскольку Нуланд не удалось встретиться ни с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом, ни с лидером мятежников Абдурахманом Тчиани.