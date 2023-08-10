Лукашенко пригласил президента Бразилии посетить Белоруссию

Президент республики считает, что страны должны договориться о конкретных направлениях сотрудничества, которые выведут их отношения на более высокий уровень

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности развития отношений с Бразилией, для этого он пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Минск.

"Я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси, - сказал Лукашенко на встрече с послом Бразилии Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом, сообщает агентство БелТА. Он предложил Бразилии определить план развития отношений. "Мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркну: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано", - заявил белорусский лидер.

По его мнению, белорусско-бразильские отношения могут быть значительно лучше. "И в политическом отношении. Но прежде всего в торгово-экономическом", - отметил Лукашенко. Он добавил что страны должны договориться о конкретных направлениях сотрудничества, которые выведут их отношения на более высокий уровень.

Бразилия традиционно входит в десятку торговых партнеров Белоруссии. В 2022 году товарооборот превысил $358 млн. Основной позицией белорусского экспорта традиционно выступают калийные удобрения.