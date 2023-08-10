10 августа, 09:58

ВС Турции ликвидировали за неделю более 50 курдских боевиков на севере Ирака и Сирии

Общее число нейтрализованных террористов с начала 2023 года составило 995, сообщило министерство обороны республики

СТАМБУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Турецкая армия ликвидировала в течение недели свыше 50 боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) в северных районах Ирака и Сирии. Об этом сообщило министерство обороны республики в социальной сети X (ранее Twitter).

"В течение последней недели на севере Ирака и Сирии обезврежены 53 террориста. Общее число нейтрализованных террористов с начала года составило 995", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с июля 2015 года в сопредельных районах Ирака и Сирии ликвидировано 38 338 боевиков РПК.

Анкара называет РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит в Ираке и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск. 

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