Палестинец погиб при столкновении с израильскими силовиками на Западном берегу Иордана

Согласно заявлению Минздрава Палестины, мужчина получил два огнестрельных ранения

КАИР, 10 августа. /ТАСС/. Один палестинец погиб в результате столкновений с израильскими силовиками к западу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Минздрав Палестины на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Согласно заявлению ведомства, мужчина получил два огнестрельных ранения "во время израильской агрессии в населенном пункте Завата к западу от Наблуса". По информации агентства WAFA, израильские силовики утром в четверг начали в этом городе операцию по задержанию подозреваемых, по версии Израиля, в террористической деятельности. Местные жители оказали сопротивление, в результате чего произошли столкновения.

По данным Минздрава Палестины, с начала года в результате израильской агрессии, в основном на Западном берегу, погибли более 200 палестинцев.

Службы безопасности Израиля с 10 апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.