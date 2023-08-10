Постпред РФ заявил о готовности стран АТР содействовать продвижению НАТО в регион

Речь идет прежде всего о Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, отметил Евгений Загайнов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) готовы содействовать продвижению НАТО, важно сохранять бдительность. Об этом заявил на онлайн-брифинге постпред РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

"Ряд стран АТР готовы содействовать продвижению этой натовской евроатлантической повестки дня. Поэтому надо хранить бдительность и следить за происходящим", - сказал он.

"С точки зрения того, кто эти "троянские лошадки" в этом регионе, то здесь естественно речь идет прежде всего о таких странах, как Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея", - добавил Загайнов.