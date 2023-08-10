Погранслужба Литвы не пропустила 28 нелегальных мигрантов с территории Белоруссии

По информации МВД страны, это вторая по численности группа нелегалов за это лето

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Литовские пограничники за прошедшие сутки помешали попытке проникнуть в страну 28 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"За прошедшие сутки в Белоруссию, с территории которой нелегалы пытались проникнуть в Литву, были вытеснены 28 мигрантов", - говорится в сообщении.

Как утверждает ведомство, это вторая по численности группа нелегалов за нынешнее лето. 5 июня ведомство сообщало о вытеснении 31 нелегала. Рекордный показатель в 2023 году отмечен 3 апреля, когда в Литву не были пропущены 55 человек.

С августа 2021 года на фоне миграционного кризиса с массовыми попытками мигрантов из стран Азии и Африки проникнуть через Белоруссию в Литву Вильнюсом было принято решение вытеснять нелегалов обратно в Белоруссию. За прошедшее время с границы балтийской республики было вытеснено 20,8 тыс. человек. С начала 2023 года это число составило 1 524.