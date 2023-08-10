10 августа, 10:26

СМИ: в Ливане неизвестные пытались напасть на посольство Швеции

По информации Expressen, в дверь здания бросили зажигательную гранату, которая не сработала

СТОКГОЛЬМ, 10 августа. /ТАСС/. Попытка нападения совершена на посольство Швеции в Бейруте в ночь на четверг: в дверь здания была брошена зажигательная граната, которая не сработала. Об этом сообщила газета Expressen.

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Издание напомнило, что лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал молодых мусульман к защите Корана и наказанию тех, кто стоит за акциями его сожжения. Посол Швеции в Ливане Анн Дисмор находилась в запланированном отпуске и сейчас приступила снова к исполнению служебных обязанностей. Дипломат переадресовывает в МИД королевства все вопросы о неудавшемся нападении на посольство в Бейруте.

"Мы информированы о ситуации. Персонал нашего посольства находится в безопасности, и МИД находится в постоянном контакте с ним", - сообщило Министерство иностранных дел Швеции. 

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© Информационное агентство ТАСС
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