В КНР начал работу первый экспериментальный завод по производству мяса из клеток животных

По словам генерального директора компании Яна Цзыляна, в будущем она сможет производить сотни тонн продукции в год

ГОНКОНГ, 10 августа. /ТАСС/. Шанхайская компания CellX, специализирующаяся на производстве мяса с помощью технологий искусственного выращивания клеток, запустила первое экспериментальное предприятие в КНР. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Мы учтем опыт, полученный благодаря [реализации] этого пилотного проекта, при запуске нашего коммерческого производства в 2025 году. В будущем мы сможем производить сотни тонн продукции в год", - приводит издание слова генерального директора компании Яна Цзыляна. Компания уже установила на шанхайском заводе биореактор объемом 2 тыс. л и в ближайшем будущем планирует нарастить производственные мощности, добавил он. Согласно предварительным оценкам CellX, себестоимость продукции составит около $50 за 1 кг, что позволит компании на конкурентоспособном уровне выращивать мясо премиального сегмента. Кроме того, фирма планирует получить в этом году лицензию регулирующих органов пищевой промышленности США и Сингапура, где торговля синтезированным мясом уже разрешена.

Как отмечает издание, решение вопросов продовольственной безопасности стало одним из главных направлений политики правительства КНР по сокращению зависимости страны от импорта. Власти Китая ранее заявляли о необходимости развития технологий получения синтетического белка в целях его использования в качестве источника пищи.

Синтезированное мясо производится напрямую из биоматериала животных, что устраняет необходимость длительного выращивания скота и позволяет избежать затрат, связанных с необходимостью ухода за ним, отмечает газета. Компания CellX впервые представила образцы своих продуктов, изготовленных на основе клеток домашней свиньи, в сентябре 2021 года.