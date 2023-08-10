В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин назвал ситуацию вблизи линии фронта "очень опасной"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей в безопасные регионы страны. Об этом сообщает местное издание "Харьков тудей".

Как говорится в распоряжении начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича, опубликованном изданием, "решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий", - "это левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины".

Как поясняет издание, ранее эвакуация в этих селах проводилась, но не была обязательной. В то же время жители и сейчас могут отказаться от выезда. "Это не принудительная, а именно обязательная эвакуация - люди могут отказаться от нее официально. Если это будет уже принудительная эвакуация, то там уже механизма отказа нет", - цитирует "Харьков тудей" начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, назвавшего "очень опасной" ситуацию вблизи линии фронта.

9 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что власти рассматривают возможность объявления обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из прифронтовых населенных пунктов Купянского района.

В последние дни Минобороны РФ сообщает о наступательных действиях штурмовых отрядов российской группировки войск "Запад" на купянском направлении. По информации главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, под контроль российских сил в последние дни перешли пять населенных пунктов.