10 августа, 10:47
Военная операция на Украине

В ГУР МО Украины признали, что подразделение "Шаман" работает на территории России

Diego Herrera Carcedo/ Anadolu Agency via Getty Images
© Diego Herrera Carcedo/ Anadolu Agency via Getty Images

Газета The Times ранее написала, что бойцы батальона уже больше года совершают диверсионные рейды на российские инфраструктурные объекты, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России.

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Ранее британская газета The Times написала, что бойцы батальона уже больше года совершают диверсионные рейды на российские инфраструктурные объекты, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.

"То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", - сказал Юсов в эфире телемарафона, комментируя публикацию. Он признал также, что перед батальоном стоит задача по убийствам российских генералов.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что мирное урегулирование на Украине возможно только в том случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, "а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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