Газета The Times ранее написала, что бойцы батальона уже больше года совершают диверсионные рейды на российские инфраструктурные объекты, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России.

Ранее британская газета The Times написала, что бойцы батальона уже больше года совершают диверсионные рейды на российские инфраструктурные объекты, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.

"То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", - сказал Юсов в эфире телемарафона, комментируя публикацию. Он признал также, что перед батальоном стоит задача по убийствам российских генералов.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что мирное урегулирование на Украине возможно только в том случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, "а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями".