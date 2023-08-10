СМИ: на Украине отпустили под обязательство выезжавшего за рубеж депутата Рады

По информации издания "Страна", Александру Дубинскому запретили покидать Киевскую область и обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, в отношении которого расследуют дело о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения, отпущен под личное обязательство. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его информации, суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Дубинскому запретили покидать Киевскую область, он обязан носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства, связанные с выездом Дубинского за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал официальные документы и другие важные детали.

Следствие утверждает, что депутат уехал за пределы государства под видом сопровождения отца на лечение в иностранное медучреждение. Кроме того, ведется расследование фактов подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подлоге.