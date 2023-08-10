10 августа, 11:16
Попытка госпереворота в Нигере

Свергнутого президента Нигера на саммите ECOWAS будет представлять глава МИД

Чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в республике, состоится в Абудже

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Задержанного в Ниамее мятежниками президента Нигера Мохаммеда Базума на саммите Экономического сообщества Западных стран в Нигерии будет представлять глава МИД Хассуми Массуду. Об этом сообщила французская радиостанция RFI.

В четверг, 10 августа, ECOWAS проводит в столице Нигерии - городе Абуджа - чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Республике Нигер.

30 июля лидеры государств, входящих в ECOWAS, потребовали от мятежников немедленно освободить Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. Военные государств - членов ECOWAS заявили 4 августа, что разработали на своей экстренной встрече план на случай интервенции в Нигер. С наступлением 7 августа срок ультиматума сообщества истек. 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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