В Казахстане экс-главу полиции Павлодарской области осудили на 10 лет

Нурлана Масимова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, хищении вверенного имущества в особо крупном размере, а также незаконном пересечении государственной границы

АСТАНА, 10 августа. /ТАСС/. Павлодарский специализированный межрайонный суд приговорил бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, обвиняемого в хищении бюджетных средств и получении взятки, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил казахстанский портал "Закон".

Суд признал Масимова виновным в получении взятки в особо крупном размере, хищении вверенного имущества в особо крупном размере, а также незаконном пересечении государственной границы. По каждому пункту обвинения назначено наказание в виде лишения свободы. "Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности", - говорится в приговоре, который огласил судья Нурлан Каирбеков. Суд также постановил лишить Масимова специального звания генерал-майор полиции и ордена "Айбын" II степени.

Ранее пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана сообщила, что Масимов и его подельники обвиняются в получении взятки за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвинялись в хищении бюджетных средств, предназначенных на приобретение вооружения.

В июле 2022 года Масимова задержали при попытке пересечения границы с РФ по поддельным документам. По данным СМИ, он является двоюродным братом бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, приговоренного к 18 годам лишения свободы за государственную измену. 17 января 2022 года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента полиции Павлодарской области согласно поданному рапорту.