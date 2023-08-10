10 августа, 11:30
Военная операция на Украине

Politico: ВСУ сменили тактику, чтобы попытаться сохранить больше войск и техники

AP Photo/ Evgeniy Maloletka
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Как сообщило издание со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака, ситуация на поле боя сложная

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), предпринимающие попытки контрнаступления, стали действовать более осторожно, чтобы сохранить больше войск и техники. Об этом сообщает американская версия издания Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

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По его словам, военное руководство в Киеве "изменило тактику" ведения наступательной операции с целью "сохранить больше войск и техники". Он признал, что "ситуация [на поле боя] сложная". "Никто не называет конкретных сроков [достижения результатов]", - добавил Сака.

Politico отмечает, что эти оценки совпадают с мнением администрации президента США Джо Байдена о том, что контрнаступление ВСУ приобрело "форму борьбы на истощение вместо блицкрига".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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