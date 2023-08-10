Оппозиция в Нигерии предостерегла президента от интервенции в Нигер

Сенатор от северного штата Кано Сулейман Каву считает, что такое развитие событий вызвало бы неминуемые жертвы среди мирных граждан с обеих сторон

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Нигерийская оппозиция предостерегла президента Болу Тинубу от военного вмешательства в соседний Нигер в составе коалиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает газета Financial Times.

"Мы возражаем против применения военной силы до тех пор, пока не будут исчерпаны другие возможности", - заявил сенатор от северного штата Кано Сулейман Каву. По его словам, такое развитие событий вызвало бы неминуемые жертвы среди мирных граждан с обеих сторон.

Высокопоставленный представитель правящей партии "Конгресс всех прогрессистов" сопоставил ситуацию с вторжением США в Ирак и Афганистан, которые подорвали авторитет Джорджа Буша - младшего. По его мнению, вторжение в Нигер могло бы стоить президентского кресла Тинубу.

Кроме того, военное вмешательство в Нигер может усугубить нестабильность на севере Нигерии, где действуют террористические группировки, отмечает издание.

В четверг, 10 августа, ECOWAS проводит в столице Нигерии - городе Абуджа - чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Республике Нигер. 30 июля лидеры государств, входящих в ECOWAS, потребовали от нигерских мятежников немедленно освободить отстраненного ими законного президента Мохамеда Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. Военные государств - членов ECOWAS заявили 4 августа, что разработали на своей экстренной встрече план на случай интервенции в Нигер. С наступлением 7 августа срок ультиматума сообщества истек.