В рядах ВСУ не верят, что смогут выйти даже на границы 24 февраля 2022 года

Как сообщил украинский снайпер Константин Прошинский, задача сейчас - "удержать то, что есть"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Украина не сможет выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года. Такое мнение высказал снайпер Вооруженных сил Украины Константин Прошинский в интервью шеф-редактору украинского издания "Хвыля" Юрию Романенко.

"Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но <…> на границы 24 февраля", - сказал он на видеозаписи, размещенной в YouTube, назвав популизмом заявления украинской власти. По словам Прошинского, воюющего под Артемовском (украинское название Бахмут), задача сейчас - "удержать то, что есть". Украинская армия нормально отнесется, если будет принято решение об урегулировании по "корейскому" сценарию, считает он.

Военнослужащий также высказал мнение, что мобилизация на Украине, по сути, провалилась. Новобранцев, по его словам, никто не обучает, на линию фронта прибывают люди старше 50 лет с огромным букетом заболеваний. Многие из них после первого же боя пишут заявление об отказе участвовать в боевых действиях и отправляются в подразделения обеспечения. В итоге ротации не происходит. Кроме того, он отметил нехватку боевой техники и даже патронов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.